Prefeituras se manifestam sobre licitações investigadas pela PF

Agentes cumprem mandado de busca e apreensão na Comissão Permanente de Licitação de Tartarugalzinho, esta manhã.

As Prefeituras de Santana e Tartarugalzinho se manifestaram, através de notas, sobre a Operação Furgone da Polícia Federal, ocorrida nesta manhã de quarta-feira (9).

A ação policial cumpriu 5 mandados de busca e apreensão me casas de investigados e em dois órgãos das duas administrações: Central de Licitações de Santana e sala da Comissão Permanente de Licitação de Tartarugalzinho.

O foco da investigação é fraudes em licitações de transporte escolar nos dois municípios.

Santana

A PF diz ter indícios de fraude à licitação destinada à contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar em Tartarugalzinho.

A PF afirma ter identificado diálogos entre um empresário e um pregoeiro, ocorrido no dia da publicação do edital da licitação, em que o funcionário convida o empresário para “fechar uma parceria”. O pregoeiro, diz a PF, além de ajustar detalhes de uma licitação que ainda iria ocorrer, envia foto do objeto do certame e faz a proposta direta ao empresário.

Sobre isto, a prefeitura afirmou que apoia a investigação e está à disposição das autoridades para prestar informações necessárias. Veja a nota na íntegra:

“Na manhã desta quarta-feira, 9, a Polícia Federal realizou a operação Furgone, nos municípios de Tartarugalzinho e Santana.

Esclarecemos que a operação, que visa combater a corrupção em processos licitatórios, conta com total apoio da atual gestão. Todo certame deve ser feito de forma legal e transparente, princípios pelos quais a Prefeitura de Tartarugalzinho preza.

Esclarecemos ainda que a Prefeitura está totalmente à disposição das autoridades para prestar quaisquer informações necessárias”.

Santana

A PF também apura se contratos firmados pelo empresário em licitações disputadas no município de Santana também possuem fraudes para contratar serviço de transporte escolar fluvial. Segundo a polícia, as licitações de Santana tiveram o mesmo pregoeiro.

A prefeitura afirmou que a operação Furgone não tem nada a ver com a atual gestão, mas que o alvo dos agentes foram contratos firmados em gestões anteriores. A administração também manifesta apoio e colaboração com o trabalho da PF. Veja a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Santana vem a público esclarecer que a operação Furgone, realizada pela Policia Federal nos municípios de Tartarugalzinho e Santana, na manhã desta quarta-feira, 9, não tem nada a ver com a atuação da atual gestão.

A Prefeitura assegura que se pauta da mais absoluta transparência em todos os contratos firmados com os fornecedores e informa que a investigação que está sendo feita, são em contratos firmados em gestões anteriores.

O Município de Santana manifesta apoio e total colaboração com o trabalho da Polícia Federal, se colocando à disposição para prestar todas as informações necessárias”.