Professora bolsonarista da Unifap pede desculpas: “acabei me excedendo”

Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida é coordenadora do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a repercussão negativa com relação às declarações feitas em um grupo de WhatsApp onde afirmou que não daria mais aula para pessoas que tenham vertentes políticas de esquerda, a professora doutora efetiva do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá (Unifap) Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida se posicionou sobre a polêmica.

Perguntada se está arrependida, a professora ficou em silêncio.

Entretanto, fez um pedido público de desculpa, onde cita que é “ser humano como qualquer outra pessoa capaz de reproduzir sentimentos instantâneos”.

Sheylla Almeida reiterou que no calor das eleições, acabou se excedendo nas palavras.

Veja a nota na íntegra:

Pedido Público de Desculpa

“Eu, Sheylla Susan, professora efetiva do Curso de Farmácia da Unifap, venho manifestar acerca dos fatos ocorridos em um grupo de WhatsApp que envolve dois alunos, meus orientados.

De início, cabe esclarecer que sou ser humano como qualquer outra pessoa capaz reproduzir sentimentos instantâneos.

Dessa forma, no calor das eleições, acabei me excedendo nas palavras onde disse para dois alunos que procurassem outro Orientador.

No entanto, minha missão como professora não acolhe esse tipo de conduta, posto que dediquei a minha vida pela educação. Não serve preferência política, por razões pessoais, para segregar alunos e deixá-los a própria sorte.

Meus alunos são as peças mais importantes do binômio Aluno/Professor. Assim, assumo que me excedi nas palavras e peço desculpas pelo ocorrido, as eleições passam e a educação fica! Peço desculpas aos meus Alunos Líbio e Débora, à sociedade, bem como à Unifap.”

Sheylla Susan.