Quadrilha desviava encomendas de eletrônicos dos Correios e vendia a lojas

Agentes federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados em Macapá e Santana.

A Polícia Federal no Amapá desarticulou um esquema que desviava encomendas de produtos eletrônicos dos Correios e os vendia a lojas de informática e compradores pela internet.

Os crimes investigados são de associação criminosa e peculato. Segundo as investigações, o crime era cometido por funcionários e ex-funcionários da empresa pública que se associaram a outros investigados para montar o esquema.

Nesta sexta-feira (4), policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados, localizadas nos Bairros da Fazendinha, em Macapá, e Fonte Nova, em Santana.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam vários equipamentos eletrônicos, entre notebooks, tablets, celulares, HDs, e encontraram nas residências dos investigados, várias ferramentas e aparelhos desmontados, cada peça foi apreendida. A ação policial foi é chamada de Operação Extravio.

A investigação iniciou em julho de 2021, quando um indivíduo foi preso em flagrante pela PF pelo crime de receptação qualificada, ao estar de posse de um notebook furtado/desviado de dentro da Agência dos Correios.

A prisão em flagrante se deu após um cidadão usuário dos serviços dos Correios ter realizado uma compra de um notebook, pela internet, de uma empresa de Manaus (AM). Após a compra, a loja enviou o notebook para o endereço do cliente em Macapá. No entanto, passado o prazo de entrega e diversas reclamações do usuário, os Correios não localizou a encomenda.

A PF identificou o anúncio do produto em uma loja de informática em Macapá, ocasião em que foi realizada a prisão em flagrante do indivíduo.

A investigação obteve fortes indícios da participação de funcionários e ex-funcionários dos Correios, além de terceiros, no esquema de desvio de produtos eletrônicos da empresa pública.

Funcionário dos Correios identificava a encomenda como eletrônico e desviava para um terceiro que anunciava os produtos em um site de vendas e em uma loja de informática nesta capital, recebendo uma comissão por isso.