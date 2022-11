Quadrilha é surpreendida com drogas e armas

Eles foram presos pela Polícia Civil do Amapá. Caso ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Cinco pessoas foram presas em flagrante com armas e drogas pela Polícia Civil do Amapá, que investigava o bando por vários outros crimes, incluindo envolvimento com facção criminosa.

A ação policial ocorreu na quarta-feira (9), quando agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Santana (1ª DPS) cercaram um imóvel na periferia do município de Santana, a 17 km de Macapá.

As identidades dos presos não foram divulgadas pelas autoridades, mas eles são quatro homens e uma mulher.

Dentro do imóvel, que servia de base para os envolvidos, foram encontradas duas armas, uma pistola 380 e um revólver calibre 38, munições dos respectivos calibres e substâncias entorpecentes preparadas para serem comercializadas.

Uma das armas estava escondida debaixo do piso da casa. Os policiais perceberam que uma das tábuas estava solta e quando levantaram, encontraram o revólver municiado.

De acordo com o delegado Victor Crispim, da 1ª DPS, todos os presos são envolvidos com conhecida facção criminosa no Estado do Amapá.

Eles foram levados para Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde foram autuados em flagrante por tráfico, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Eles foram encaminhados para audiência de custódia.