Qual deve ser a nossa herança?

Ouça a análise de I Reis 2

Bom dia! O rei Davi estava em seus últimos dias, e Salomão assumiria o trono. Sentindo que era o momento certo, ele chamou o filho e passou suas últimas instruções: usar sua sabedoria. O que Davi fez de bom deve ser seguido, e onde fracassou deve nos servir de reflexão. Mas ele procurou deixar uma herança valiosa ao filho, mesmo antes de ficar velho. Ouça a análise de I Reis 2 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (2) com o nosso Senhor Jesus!