Qual o seu talento?

Bom dia! Hirão era um artesão israelita talentoso com o bronze, e ele foi convocado pelo rei Salomão por ser também sábio para fazer as peças em seus palácios. A Bíblia também ressalta o valor do artista por trás da obra. Não nascemos por acaso, sem propósito. Todos nós temos alguma vocação, algum talento. Nascemos para ser bênçãos. Veja a análise de I Reis 7 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima segunda-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!