Randolfe é convidado para a equipe de transição de Lula

Parlamentar vai coordenador grupo de trabalho voltado ao desenvolvimento regional

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) passa a integrar a partir de hoje (10) a equipe de transição do novo governo, a convite do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT). Ele é o segundo amapaense a fazer parte da equipe.

Randolfe vai coordenador o grupo que vai receber informações do atual governo sobre políticas de desenvolvimento regional.

“O trabalho do grupo de desenvolvimento regional será essencial para reduzir as disparidades, cuidar do meio ambiente e incluir pessoas de regiões que foram esquecidas nos últimos anos, inclusive do Amapá. Vamos trabalhar pelo e para os que mais precisam”, disse ele em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (10).

Um dos líderes da oposição ao governo Bolsonaro, Randolfe fez parte da coordenação da campanha de Lula na Região Norte.

Além dele, a reitora da Ueap, Kátia Paulino, também foi convidada para integrar a equipe de transição.