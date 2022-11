Randolfe e Helder articulam Amazônia como sede da COP-30

Senador do Amapá e governador do Pará estão na COP-27, que está ocorrendo no Egito.

O senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o governador do Pará Helder Barbalho (MDB) tentam articular a realização de uma nova Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as Mudanças Climáticas (COP) na Amazônia.

Eles estão na COP-27, que está ocorrendo no Egito. Nesta quarta-feira (16), os dois políticos entregaram um documento assinado pelos nove governadores que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal com propostas de desenvolvimento sustentável da região e que precisam do apoio do governo federal, de países e empresas internacionais.

Dentre essas propostas está o pedido para que a próxima COP ocorra na Amazônia.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso, afirmou que pedirá à ONU para a Amazônia sediar a Conferência do Clima, em 2025.

“O discurso de Lula sobre realizar a COP na Amazônia tem um significado para o mundo: o Brasil voltou. Ficamos exilados do resto do planeta nos últimos 4 anos. Agora voltamos ao cenário internacional mostrando o compromisso do país com a floresta. Voltaremos a ser referência”, afirmou o senador.

Na Amazônia, dois estados estão aptos a receber conferências internacionais: o Amazonas e o Pará.