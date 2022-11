Receita apreende quase R$ 2 milhões em produtos falsificados no comércio de Macapá

Mercadorias piratas estão sendo vendidas em lojas. Nomes não foram divulgados

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma operação da Receita Federal para combater a venda de produtos falsificados foi deflagrada nesta terça-feira (8), em lojas do Centro de Macapá.

Toneladas de mercadorias irregulares calculadas em mais de R$ 1,8 milhão foram apreendidas em cinco estabelecimentos varejistas na área comercial.

A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o delegado da Receita Federal, Daniel Sallas, a investigação teve início há cerca de 3 meses.

“Nós fizemos um estudo prévio das notas fiscais de entrada no estado do Amapá e notificamos um volume superior ao normal de confecções, vestuário e demais itens classificados como ‘contrafeitos’ (falsificados)”, explicou.

Em uma das lojas, 300 volumes foram retirados e embarcados no caminhão na receita. Em outra, mais de 180. Entre as mercadorias: roupas, brinquedos, carregadores e outros acessórios, como óculos e bonés. No total, foram 600 volumes levados.

Parte do material poderá ser doado a instituições. O que oferece riscos, deverá ser destruído pela Receita Federal.

“Os produtos contrafeitos, óculos, brinquedos, serão destruídos. O vestuário a gente pede até a auxílio para divulgar que a gente quer parceria com instituições beneficentes de assistência social para que a gente faça a doação desde que eles descaracterizem as marcas”, acrescentou o delegado.

Os interessados devem procurar o prédio da Receita Federal.

Os donos das lojas onde os materiais foram apreendidos vão ser enquadrados em diversos crimes tributários. Ao fim da operação, os casos serão remetidos ao Ministério Público.