Reforma e aluguel de escola municipal causam transtorno a alunos e pais

Escola Municipal Rondônia está em reforma e aulas foram transferidas para prédio alugado em Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Desinformação, constrangimento e transtorno rondam a reforma da Escola Municipal Rondônia, situada no Bairro Jesus de Nazaré, que está em obras.

Pais denunciaram, na terça-feira (29), falta de pagamento de aluguel do prédio onde provisoriamente funciona o estabelecimento de ensino. Segundo eles, o proprietário exigiu o pagamento para liberar o acesso dos alunos ao prédio.

Desde agosto deste ano a Escola Rondônia está em reforma. Por isso, as crianças foram transferidas para um local alugado, localizado na Rua Paraná, no Bairro Santa Rita.

Até segunda-feira (28), segundo pais de alunos, tudo corria bem, mas na terça eles foram surpreendidos com o anúncio no grupo de WhatsApp da turma dos filhos de que o proprietário do prédio restringiu o acesso dos alunos por falta de pagamento do aluguel.

A professora que é administradora do grupo, confirmou a informação da mãe.

“A diretora sugeriu aula por meio do online, mas essa sugestão não agradou muito as mães. Elas entraram em contato com a direção, mas até agora não resolveram nada. Muitas vezes quem tem que passar por esses transtornos são nossas crianças. Muitas moram longe e têm dificuldade no transporte pra chegar até o lugar, que é muito longe”, reclamou Eliana Maria, mãe de aluno.

Direção

A direção da escola negou e afirmou que as aulas continuarão normalmente depois do feriado desta quarta-feira (30), Dia do Evangélico. Segundo a diretora, Telma Nascimento, a informação repassada pelos pais está equivocada.

“Foi um problema que deu na documentação do prédio, que precisava de alguns ajustes para efetuar o pagamento, mas conseguiram fazer o pagamento foi efetuado hoje mesmo”, explicou a diretora.

Em relação à distância, a diretora explicou que a Secretaria Municipal de Educação ainda tentou um local mais próximo, mas não conseguiu.

“A escola não deixou nenhum aluno para trás. A gente tenta trazer todos para escola. Tem professor que dá carona para aluno, tem a carona amiga tem as atividades online. Estamos atendendo todas as necessidades para nenhum aluno sair prejudicado”, justificou.

Ela informou ainda que as aulas vão continuar normalmente na quinta-feira (1). Segundo seria, a escola reformada será entregue a comunidade em janeiro de 2023.