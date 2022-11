Reformada após abandono, UNA recebe Encontro dos Tambores

Revitalização da estrutura, localizada na região Central de Macapá, foi possível com recursos de emenda do senador pelo Amapá Randolfe e deputado Camilo.

Após revitalização dos espaços, a sede da União dos Negros do Amapá (UNA), localizada no tradicional Bairro do Laguinho, na região Central de Macapá, voltará a receber o Encontro dos Tambores, evento do calendário oficial do Estado.

A abertura, marcada para esta sexta-feira (18), às 17h, será antecedida pela entrega da obra de reforma, que recuperou o museu, a área administrativa e o Palco Afro, espaço destinado para a realização dos eventos. Os trabalhos foram executados pela Prefeitura de Macapá.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) destinou recurso no valor de R$ 1 milhão para garantir a tradicional festa, que também contam com emenda do deputado federal Camilo Capiberibe (PSB-AP).

“Destinamos uma segunda emenda no valor de R$ 500 mil (total de R$ 1 milhão) para recuperar este espaço que vai além de paredes e tijolos, é um exercício de resgate da nossa história e de valorização da nossa cultura”, justificou Randolfe.

A UNA foi inaugurada em 1998. A revitalização do lugar é uma reivindicação antiga do movimento negro, lá é tradicionalmente é o palco do Encontro dos Tambores.

Em maio deste ano, o senador Randolfe Rodrigues também alocou R$ 150 mil para a reforma de cinco barracões tradicionais do Amapá, locais acontecem os festejos do marabaixo.

O recurso já foi destinado aos grupos por meio da Prefeitura de Macapá, são eles: Raimundo Ladislau (Laguinho); Marabaixo do Pavão (Jesus de Nazaré); Berço do Marabaixo (Santa Rita); Raízes da Favela Dica Congó (Centro) e União Folclórica da Campina Grande (BR-156).