Reino Unido analisa pedido de Randolfe para integrar Fundo da Amazônia

O Reino Unido irá analisar a possibilidade de integrar o grupo de países que financia o Fundo Amazônia. O pedido foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e a Embaixada Britânica confirmou que a solicitação está sendo avaliada.

O pedido, que também foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi apresentado durante a COP 27, no Egito, durante reunião do Consórcio da Amazônia com os ministros do Clima, Graham Stuart, e do Meio Ambiente, Thérèse Coffey.

O fundo que concentra doações para ações de preservação e economia sustentável da Amazônia foi criado há 14 anos, mas foi paralisado em 2019 no primeiro ano do governo Bolsonaro. O dinheiro era gerenciado pelo BNDES.

“Hoje o Fundo Amazônia – que foi atacado e suspenso pelo governo atual – tem como colaboradores a Noruega e Alemanha. A entrada do Reino Unido significa mais recursos para o desenvolvimento da nossa região”, explicou o senador Randolfe.

O senador informou que os ministros britânicos demonstraram interesse em reativar e ampliar os financiamentos.