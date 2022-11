Ribeirinhos ficam até duas semanas sem energia

Moradores da comunidade rural de Macapá denunciam que já chegaram a ficar duas semanas sem o fornecimento.

Por ANDRÉ SILVA

Moradores de Cachoeira do Rio Pedreira, comunidade rural de Macapá, enfrentam sérios problemas com a constante falta de energia elétrica. Eles dizem já ter passado até duas semanas sem eletricidade nas casas.

A comunidade fica localizada às margens do Rio Pedreira e para chegar até ela é necessário fretar uma embarcação que sai no porto do Abacate da Pedreira e subir cerca de trinta minutos o rio. Na região, além de Cachoeira, existem ainda outras localidade como São Raimundo e Carapanatuba.

A comerciante Dulcilene Coelho das Neves, de 55 anos, da comunidade São Raimundo, disse que já ficou mais de duas semanas sem luz elétrica.

Ela explicou que o linhão de energia que alimenta essas comunidades sai do porto de Abacate da Pedreira e atravessa toda área de mata até chegar as casas. Segundo ela, a rede de eletrificação nunca passou por manutenção e que, os postes de madeira, estão deteriorados.

A moradora afirmou já ter testemunhado muitos acidentes, inclusive com morte de pessoas que tentaram resolver o problema por conta própria.

“Os postes estão podres porque nenhum é de concreto. O linhão está todo arrebentado. A gente não pode nem comprar alimentação em grande quantidade com medo de estragar porque passamos mais de uma semana no escuro e a comida vai toda embora. Não é a CEA que vem resolver esse problema quando a energia vai embora, é sempre nossos maridos, nossos filhos que precisam arriscar a vida”, reclamou a moradora.

Creuza Furtado, de 65 anos, mudou-se para a comunidade Cachoeira do Rio Pedreira há três anos. Ela afirmou que a energia ‘cai’ praticamente todos os dias.

“A gente tem que se virar aqui. Tem semanas que a gente fica de três a quatro dias sem energia. Foi necessário a gente comprar um gerador. Não só a gente, mas os vizinhos também. Alguma coisa precisa ser feita. A gente não se recusa a pagar nem que seja uma tarifa”, sugeriu a moradora.

Concessionária de energia

A CEA Equatorial informou, através de nota, que fará uma inspeção para avaliar as condições da rede que atende a comunidade do Rio Pedreira. Segundo a concessionária de distribuição de energia, não houve registro de ocorrências relacionadas à prestação do serviço na Central de Atendimento, por meio do 0800 096 0196.

“A empresa ressalta que está atuando em investimentos para a melhoria do serviço, a partir da recuperação da rede e na modernização e ampliação das subestações, que beneficiam diretamente clientes da área urbana e da área rural”, traz a nota da empresa.

