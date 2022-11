Acompanha a análise de I Reis 5

Bom dia! Existe uma diferença abissal entre inteligência e sabedoria. O rei Salomão recebeu sabedoria do Senhor Deus como havia pedido, e isso o ajudou na relação pacífica com outros reinos vizinhos em época de extrema hostilidade. A sabedoria nos capacita a viver bem com as pessoas ao nosso redor. Acompanhe a análise de I Reis 5 no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha um feliz sábado (5).