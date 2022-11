Santana alerta famílias sobre risco de partos prematuros

Campanha é da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal do Hospital Estadual de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JOHWEYNE SILVA

Uma campanha em Santana, segundo município mais populoso do Amapá, quer alertar as famílias sobre o número elevado de partos prematuros, suas causas e consequências.

Com o tema: “Mamãe eu quero colo”, a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do Hospital Estadual de Santana, iniciou, nesta quarta-feira, 16, a semana da prematuridade.

A data 17 de novembro é considerado o Dia Mundial da Prematuridade e serve como alerta sobre Na programação em Santana, as mães participam de palestras, orientações médicas e importância do acompanhamento no pré-natal.

“Aqui as mães vão participar de palestras e principalmente, orientações quanto a importância do pré-natal. Temos um visto um índice muito elevado de nascimentos de bebês prematuros e o nosso objetivo é promover a conscientização. Além disso, promover a humanização com toda a equipe de atendimento da uti neonatal”, explicou Márcia Pantoja que é enfermeira do Hospital Estadual de Santana.

Além das orientações, as mães e pais irão participar de uma sessão de fotos com os bebês que estarão fantasiados com temas específicos e que reforçam a importância o fator humano nos casos de prematuridade.

Cleide Sobrinho, palestrou para as mães e no seu relato de vida, conta a história de superação quando teve um filho prematuro.

“Eu conto para elas, a minha história quando tive meu filho. Dessa forma, procuro incentivar a terem um acompanhamento médico e da importância da preparação para o parto. Nos casos de quem teve um bebê prematuro, eu reforço a importância de buscar forças para a superação das dificuldades. Pois, sabemos que essas mulheres ficam muito fragilizadas quando isso ocorre”, disse Cleide.

A ação faz parte do Novembro Roxo, mês dedicado à sensibilização internacional da prematuridade. O objetivo é combater a mortalidade infantil, integrando ações neonatal e pós-neonatal.

A preocupação se refere ao maior risco de morte de crianças em virtude de complicações durante o nascimento prematuro ou infecções adquiridas.