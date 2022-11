Selo Amapá: campanha vai sortear R$ 100 mil em vale-compras de produtos certificados

Ação vai ocorrer em supermercados de Macapá e Santana para compras efetuadas de 12 de novembro a 29 de dezembro.

Para estimular a venda de produtos de cultivo e fabricação amapaenses, o Governo do Estado lançou uma campanha que irá sortear 100 vales-compra no valor de R$1 mil reais para quem adquirir itens com a certificação do Selo Amapá.

A promoção de incentivo vale para quem fizer compras desses produtos certificados em supermercados de Macapá e Santana de 12 de novembro a 29 de dezembro. No total, a campanha “É do Amapá, Tem Valor! Selo Amapá” vai dar R$ 100 mil.

A coordenação da campanha é da Agência Amapá, em parceria com a Associação Amapaense de Supermercados (Amaps).

A estratégia faz parte da Nova Economia do Amapá, que prevê a geração de renda, respeitando o meio ambiente e oportunizando a qualidade de vida aos amapaenses.

Além de dar maior visibilidade aos itens certificados, a promoção tem como meta sensibilizar o consumidor a priorizar os itens genuinamente amapaenses na hora da compra mensal.

Regras

A cada R$ 100,00 em compras contendo 4 produtos das marcas certificadas pelo Selo Amapá, o consumidor terá direito a 1 cupom para participar da promoção.

Dentre os produtos, o consumidor encontra café, temperos, farinha de trigo, tapioca, feijão, palmito, sorvetes, iogurtes, picolés, entre outros.

O cliente deve preencher o cupom com nome, RG ou CPF, telefone, endereço completo e responder a pergunta “Qual a Associação amapaense que valoriza os produtos certificados pelo Selo Amapá?” com a palavra “Amaps”.

O sorteio será realizado no dia 30 de dezembro de 2022, às 17h, no auditório da Amaps, em Macapá, com livre acesso aos interessados.