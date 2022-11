Sem energia por 4 horas, famílias da zona norte tentam escapar do calor na frente das casas

Intercorrência iniciou às 13h40 e se estendeu até 18h20, aproximadamente. A interrupção, segundo eles, ocorreu sem aviso prévio por parte da concessionária de energia.

Por ANDRÉ SILVA

Três bairros da zona norte de Macapá passaram a tarde desta terça-feira (22) sem energia elétrica. Os moradores foram para a frente das casas na tentativa de fugir do calor.

A servidora pública Icilia Elizabete, de 54 anos, mora no Parque dos Buritis há mais de 10 anos. Ela disse que esse tipo de problema é comum, mas vem se tornando mais frequente nos últimos anos. Ela estava com a família na calçada de casa pra fugir do calor, mas a atenção teve que ser redobrada por causa de assaltos.

“Anoitece e muitas vezes a gente também fica sem energia. Sem falar que a gente vem aqui pra frente fugir do calor e acaba se expondo a assaltos. Assim é muito ruim, viu?”, reclamou a servidora pública.

Douglas Oliveira, de 19 anos, é atendente em uma loja de variedades, onde também realiza serviços de impressão e consultas na Internet. Sem energia, o trabalho fica parado e o faturamento cai.

“A gente precisa de energia pra trabalhar. Isso é uma falta de respeito. Estamos no horário de trabalho e estamos perdendo serviço, estamos no prejuízo. A conta nunca deixa de chegar”, protestou o atendente.

A CEA Equatorial afirmou ter se tratado de uma “intercorrência isolada que afetou os bairros Infraero 2, Ilha Mirim e Parque dos Buritis”, segundo explicou em nota.