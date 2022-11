Sem obrigatoriedade, Amapá recomenda volta das máscaras

A recomendação vale para repartições públicas, ônibus e outros locais fechados.

Após reunião com as prefeituras sobre a recente onda de novos casos de covid-19, o Governo do Amapá emitiu decreto de recomendação para o retorno do uso de máscaras de proteção facial – sem, contudo, tornar a medida obrigatória.

A recomendação, divulgada no início desta noite de terça-feira (22), vale para repartições públicas, transporte coletivo e outros locais fechados, públicos e privados, onde possa ocorrer aglomeração de pessoas.

Além do uso de máscaras, o decreto também recomenda a adoção de práticas de higienização e outras medidas de segurança contra a covid-19, como lavar as mãos.

Segundo o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP), coordenado pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), dados epidemiológicos demonstram que na primeira semana do mês de novembro (30/10 a 5/11) a média de casos diários era de 11,43, e nas duas próximas semanas (de 13/11 a 19/11) a média passou para 155,86 casos registrados por dia.

Os municípios que apresentaram maior aumento da covid-19 foram Macapá, passando de 47 casos na primeira semana de novembro, 148 na segunda e 580 na terceira semana, e Santana com 27 casos na primeira, 21 na segunda e 315 casos na terceira semana do mês. Oiapoque, Tartarugalzinho e Calçoene também apresentaram aumento acentuado de casos.

Ocupação

Embora os dados apresentem aumento, comparados aos últimos meses, os casos positivos têm sido menos graves. Até o último sábado, 19, a ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no setor público é de 7,7%, no setor privado não há nenhum caso internado. Nos leitos clínicos a ocupação do setor público é de 13,8% e no setor privado de 50%.

Outro dado apresentado diz respeito ao perfil das pessoas mais atingidas, 74% do público internado são crianças de 0 a 11 anos acometidos pela doença. Do total, 80% do público que necessitou de assistência hospitalar não tomou a vacina e dos outros 20%, apenas um paciente tinha tomado 4 doses da vacina e outros três pacientes haviam tomado 3 doses.

Vacinação

No Amapá, a população vacinável é de 851.331 pessoas. Deste total, até a última atualização, 71,18% receberam a 1ª dose da vacina; 57, 52% receberam a segunda; 36,40% receberam as doses de reforço (3ª e 4ª).

O Estado tem aberto postos fixos de vacina, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no supermercado Maracá (Pacoval), Atacarejo Armazém Brasil (Buritizal) e Atacadão Carrefour (Zona norte), além dos shopping: Garden, Macapá e Vila Nova, estes de quinta-feira a domingo, das 15h às 20h.