Começamos hoje a análise do II livro de Reis

Olá! O filho do rei Acabe ficou doente após uma queda, e queria saber o que ocorreria. Em vez de consultar o Deus de Israel, o rei preferiu consultar um deus pagão conhecido como “Senhor das Moscas”. Acabe depositou a confiança no deus errado. Ouça a análise de II Reis capítulo 1 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira com o nosso Senhor Jesus!