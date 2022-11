Suspeito de assalto pula de janela do 3º andar e morre ao trocar tiros com Bope

Confronto ocorreu no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos a residências morreu na madrugada de hoje ao confrontar o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), Companhia do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá.

O caso ocorreu por volta de 3h desta quinta-feira (10), na zona norte de Macapá, após denúncia indicando que quatro integrantes da quadrilha conhecida como Bonde Pé na Porta teriam cometido mais um roubo e desta vez no Residencial Terra Nova.

A informação também apontava que um deles estava escondido na quadra 12, no apartamento 302, do habitacional Macapaba 2, também na zona norte.

De acordo com o comandante do Bope, major Iram Andrade, os militares do Giro faziam diligências no habitacional para tentar prender os criminosos quando um deles, identificado como Washington dos Santos Lindoso Júnior, de 21 anos, ao ser localizado, abriu fogo contra a equipe policial.

Em seguida, o criminoso tentou fugir, pulando pela janela do 3º andar para a área externa. Mas, o local já estava cercado e houve nova troca de tiros, desta vez, o suspeito foi atingido e morreu empunhando um revólver calibre 38 com 5 munições deflagradas contra a polícia.

No apartamento, foram encontrados 4 aparelhos televisores novos, 1 tablete de maconha, uma máscara supostamente usada para assaltos, 1 balança de precisão e vários cartões de créditos.