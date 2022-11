Acompanhe a análise de II Reis 2

Bom dia! Pela primeira vez a Bíblia relata a sucessão de um profeta de Deus, como está escrito em II Reis 2. A transladação de Elias aos céus representa a ressureição dos mortos em Cristo no último dia. O que ocorreu com Elias e Moisés está diretamente ligado ao que ocorrerá também conosco. Acompanhe na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!