Tiroteio deixa um morto e dois feridos em praça de Santana

Crime ocorreu na comunidade do Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá.

Um adulto, um jovem e um garoto ficaram feridos durante um tiroteio ocorrido em uma praça esportiva na comunidade do Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá. Um deles não resistiu e morreu. O crime aconteceu na noite de sábado (26), por volta de 22h.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), populares afirmaram que um indivíduo não identificado, dentro de um carro de cor preta, passou e começou a disparar contra Joaquim Pereira Valente Neto, de 20 anos.

Segundo testemunhas, Neto também sacou uma arma da cintura e passou a trocar tiros com o homem do carro, mas foi atingido no pescoço e cabeça. Numa imagem que circulou nas redes sociais, uma arma de fogo aparece próximo a Neto, sentado, ferido e sangrando.

No fogo cruzado, um homem de 43 anos e um menino de 11 anos, que assistiam a uma partida de futebol, também foram feridos.

Os três foram socorridos e levados ao Hospital de Santana. Neto não resistiu aos ferimentos e o corpo removido para necropsia na Polícia Técnico-Científica (Politec). As outras duas vítimas seguem internadas e estáveis.

Não foi confirmado o que motivou o crime, mas Neto era o alvo do atirador. Nenhum infrator foi identificado.