TSE mantém inelegibilidade de Pastor Dídio

Ex-candidato a deputado federal perdeu recurso por unanimidade

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantiveram a inelegibilidade do Pastor Dídio (PRTB), que se candidatou a deputado federal em 2022, mas foi barrado pela justiça eleitoral do Amapá.

Dídio tinha uma condenação por compra de votos decorrente das eleições de 2018, quando também concorreu à Câmara dos Deputados. O diploma dele de 1º suplente de deputado federal também tinha sido cassado.

Apesar disso, ele se candidatou de novo, mas o registro teve impugnação do Ministério Público Eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa.

O relator do recurso no TSE, o ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o agravo afirmando que a defesa não tentou desqualificar os fundamentos da decisão, e que preferiu se basear numa teoria genérica usada em recursos anteriores.

Com a inelegibilidade confirmada, Dídio só poderá se candidatar novamente em 2024 se o prazo de 8 anos transcorridos coincidir com o dia da votação.