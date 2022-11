TV Novo Tempo: No Amapá, canal adventista ensina sobre Deus, família e esperança

A Rede Novo Tempo pode ser sintonizada no canal aberto 47.1

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma das principais emissoras cristãs de televisão do Brasil chegou ao Amapá. É a TV Novo Tempo que já está disponível em diversas plataformas e, principalmente na TV aberta, através do canal 47.1. A apresentação que marcou a operação oficial ocorreu na tarde deste sábado (19), no auditório do Sebrae, em Macapá.

A TV Novo Tempo é uma rede de televisão brasileira sediada em Jacareí, no estado de São Paulo. A emissora é de propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, possui 600 funcionários, e está em todos os pacotes de TV por assinatura sem pagar nada.

O canal é considerado uma extensão eletrônica da Igreja Adventista, e oferece programas que possibilitam que mais pessoas conheçam sobre a Bíblia, relacionamento familiar, saúde, música, alimentação e outros temas.

A grade de programação atende a todos os públicos. A ideia é brevemente ter programações locais. Veja como foi a apresentação do canal e da equipe da emissora no SNTV.