Vagas para 1ª Minimaratona em Santana esgotam em 1h de inscrições

Evento comemorará o aniversário de 35 anos da cidade

Da Redação

Duraram apenas 1h as inscrições para a 1ª Minimaratona Cidade de Santana. As 800 vagas foram preenchidas nesta quinta-feira (17), primeiro dia de inscrições. A corrida foi criada pela prefeitura em comemoração ao aniversário da cidade.

A Minimaratona será no dia 18 e terá 13 quilômetros para 300 corredores. Os outros 500 participantes correrão 5km. As inscrições eram gratuitas e foram feitas no site da empresa que organizou a competição.

“É uma oportunidade também para àqueles que gostam de correr e tenho certeza que as equipes estarão presentes”, comentou a prefeita em exercício, Isabel Nogueira.

A corrida terá vagas para cadeirantes e deficientes visuais. A largada e chegada será na Praça do Fórum, no Bairro Vila Amazonas.

“Ao longo do ano, temos valorizado competições e clubes locais em várias modalidades. Essa gestão tem o compromisso de apoiar e despertar o espirito esportista da nossa população. Estamos preparando toda a estrutura, com o aval da Federação Amapaense de Atletismo, para termos uma prova bem organizada”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, o Biraga Rocha.

A Federação Amapaense de Atletismo informou que a minimaratona passa a integrar o calendário oficial de corridas de rua.

Santana foi criada em 1987, quando deixou de pertencer a Macapá. No dia 17 de dezembro, completará 35 anos.