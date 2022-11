Vereador de Macapá é condenado à prisão

Odilson Nunes (PSDB) é acusado de corromper uma testemunha para que ela não testemunhasse contra ele

Por SELES NAFES

O vereador Odilson Nunes (PSDB) foi condenado a 4 anos e 1 mês de prisão num processo em que respondia por corrupção de testemunha. A decisão foi do juiz Mário Franco Júnior, da 4ª Vara Federal de Macapá.

Odilson é acusado pelo Ministério Público Federal de oferecer vantagem para que uma testemunha não prestasse depoimento contra ele numa ação de impugnação de mandato eletivo, que tramita desde 2017.

De acordo com o processo que envolve a testemunha, Odilson teria oferecido a vantagem por meio de Adilson Carlos dos Santos, funcionário da empresa de vigilância Pargel, de propriedade do vereador. Constam como provas no processo prints de tela do WhatsApp contendo diálogos entre os dois.

Odilson teria prometido quitar todos os direitos trabalhistas e ainda readmitir o trabalhador. Um encontro foi marcado no dia e hora da audiência em que a testemunha deveria prestar depoimento, para que o pagamento fosse feito. Contudo, a promessa não foi cumprida.

“A reunião apenas mostrou-se como artifício utilizado pelos réus para manter Fabrício (testemunha) no local do encontro por tempo suficiente para que este não pudesse comparecer à audiência”, comentou o magistrado.

A testemunha enganada levou o caso à Procuradoria da República.

Odilson foi condenado à revelia por não ter se manifestado no processo. O regime da prisão será o semiaberto, além de multa. O funcionário da Pargel, Adilson Santos, foi condenado a 3 anos em regime aberto.

