Vigilante furtou 5 toneladas de cabos elétricos avaliados em R$ 1 milhão, diz polícia

Delegado Felipe Rodrigues (foto) investigou o caso. Acusado trabalhava na Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil de Ferreira Gomes indiciou um homem de 34 anos por ter furtado mais de 5 toneladas de cabos elétricos de cobre em seu local de trabalho. O prejuízo é estimado em cerca de R$ 1 milhão, estima a polícia.

O indiciado era vigilante da Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, localizada entre os municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, no interior do Amapá.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, titular da delegacia de Ferreira Gomes, o crime ocorreu em abril deste ano.

A investigação apurou que o funcionário da hidrelétrica estava vendendo os materiais em Macapá, em grande quantidade. Durante buscas realizadas na casa do investigado, foram encontradas outras peças de cobre.

“O material é oriundo destes cabos elétricos. Em interrogatório, o investigado negou a prática do crime, porém, por todas as circunstâncias demonstradas no inquérito policial não restou dúvida com relação a participação ou autoria dele”, afirmou o delegado.

Ele acrescentou, ainda, que os furtos ocorreram de forma continuada, ou seja, gradativamente desde o início do ano.

“Os cabos eram levados de pouco a pouco”, completou.

O indiciamento por furto qualificado foi remetido ao Ministério Público.