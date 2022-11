Waldez recebe alta e deixa hospital

Governador sofreu AVC isquêmico durante jantar em Macapá há 4 dias.

O Governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) recebeu alta médica e deixou o Hospital São Camilo na manhã desta segunda-feira (21), onde estava internado desde o dia 17, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ele avisou pelas redes sociais por volta de 11h20 que já estava em casa e postou uma foto com a primeira-dama, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Marília Góes.

Ele disse que prosseguirá com todos os cuidados médicos recomendados e agradeceu às mensagens de apoio.

“Agradeço primeiramente a Deus, que me deu forças para superar mais esse desafio, e a toda equipe médica e de saúde, pelos cuidados recebidos. Mais uma vez, quero dizer que as orações, o carinho e as mensagens que recebi, seja por telefone ou redes sociais, foram muito importantes para minha recuperação”, postou em seus perfis de redes sociais.

Góes também informou que trabalhará em home-office e que a agenda de eventos do governo prosseguirá normalmente, ocasiões em que será representado por secretários de estado ou pelo secretário adjunto do gabinete do governador, Antônio Teles, que também é vice-governador eleito.