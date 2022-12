13° do Renda Para Viver Melhor está disponível a 9,4 mil famílias no Amapá

A Lei n°2.648, que garante o 13° pagamento do benefício, foi sancionada este ano.

Já está disponível para saque e débito o 13° pagamento do benefício assistencial Renda Para Viver Melhor de 2022. A informação foi confirmada pelo Governo do Amapá na manhã desta quarta-feira (14). O investimento é de, aproximadamente, R$ 2,8 milhões, recursos do tesouro estadual.

O programa beneficia 9,4 mil famílias em todo estado. O governo recomenda que seja dada a preferência do uso do benefício na função de débito, a fim de evitar aglomerações em caixas eletrônicos por causa do risco de contágio do novo coronavírus.

A Lei n°2.648, que garante o 13° pagamento do benefício foi sancionada este ano, no mês de abril pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).

A lei ampliou os critérios de beneficiados do Programa, possibilitando a entrada de mais beneficiários para amenizar os efeitos da pobreza, da desigualdade social e os impactos da pandemia.