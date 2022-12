2 morrem em colisão frontal na BR-156

Acidente ocorreu na altura do KM-363, entre os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, a cerca de 120 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma picape deixou dois mortos e um ferido no trecho norte da BR-156, no interior do Amapá. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (30), na altura do KM-363, entre os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, a cerca de 120 km de Macapá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal foi por volta 20h50. As duas vítimas fatais estavam num veículo modelo corsa de cor prata.

Não foram encontrados documentos no interior do carro de passeio. Por isso, a PRF e Polícia Científica não conseguiram fazer a identificação dos mortos.

Já os sobreviventes, identificados como Patrick Rodrigues Sousa (condutor) e Juarez Soares Filho (passageiro) estavam numa Hilux Branca. O motorista saiu ileso e o passageiro foi encaminhado para o Hospital de Porto Grande sem ferimentos graves.

“O veículo Toyota Hilux seguia no sentido crescente quando o veículo Corsa Hatch, que seguia em sentido decrescente, invadiu a faixa de rolamento do sentido contrário, vindo a colidirem frontalmente”, explicou a PRF.

Foi feito teste de alcoolemia no condutor da picape Hilux. O resultado foi negativo.