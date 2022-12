Acompanhe a análise de I Crônicas 11

Bom dia! Davi é uma das personagens mais importantes da Bíblia, que destina 42 capítulos para falar sobre ele. O rei foi a régua com que foram medidos os outros monarcas depois dele. Os evangelhos chamavam Jesus de Filho de Davi. Ele teve muitas vitórias e sabia onde buscar a sua força. Ele tinha uma confiança real em Deus. Veja a análise de I Crônicas 11 no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima quarta-feira (28) com nosso senhor Jesus!