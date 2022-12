“A gente começa a ver o mundo de outra forma”, diz adolescente sobre projeto musical

Projeto social acontece no conjunto habitacional Macapaba e atende crianças e adolescentes

Por ANDRÉ ZUMBI

As crianças e adolescentes, filhos de moradores do conjunto habitacional Macapaba, estão tendo a oportunidade de aprender música e de graça. Eles fizeram a primeira apresentação na noite desta segunda-feira (12), na Cantata Natalina da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp).

O evento aconteceu no quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá.

O projeto ‘Música na Comunidade’ é desenvolvido no conjunto Macapaba, localizado na zona norte de Macapá, e atende crianças e adolescentes de 10 a 18 anos de idade. As aulas iniciaram em maio deste ano.

O trompetista Íkaro França (foto de capa), de 16 anos, já passou pela flauta doce e agora está no trompete. Pra ele, a música desperta a inspiração.

“A gente começa a ver o mundo de outra forma. Começa a criar música onde não tem. A gente começa a compor música na cabeça com coisa do cotidiano, como uma buzina, por exemplo, a gente consegue fazer uma música com aquilo (risos). Isso mudou a minha vida”, disse satisfeito o adolescente.

O garoto é um dos 50 jovens que são atendidos pelo projeto social. O secretário da Segurança, Carlos Sousa, garante que o impacto do projeto é extremamente positivo sobre as crianças, na casa delas e em toda a comunidade.

“O que a gente quer é ensinar cidadania. Temos relato de mães que dizem que eles estão mais estudiosos, mais educados, atenciosos, e é isso que a gente sempre almeja. Isso impacta muito o meio deles porque eles servem de exemplo para as outras crianças”, afirmou o secretário.

O major Marivaldo Palheta, bombeiro militar da reserva e coordenador do projeto, explicou que muitos participantes nunca haviam tido contato com instrumentos. Ele explicou que a música teve que ser introduzida aos poucos.

Garantiu que a ideia é expandir o projeto e introduzir mais instrumentos musicais no grupo. O militar foi coordenador do projeto Bombeiro Mirim Músico, do Corpo de Bombeiros Militar.

“Tenho certeza que a música impactou eles. A música despertou neles. Tem pais com testemunhos incríveis de como seus filhos mudaram. Isso aqui é o início pra o que vem no ano que vem. Essa turma vai passar pra uma turma avançada. Então vai ter continuidade”, garantiu major.