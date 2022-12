A palavra Dele sempre será cumprida, não importa em que tempo

Ouça a incrível história do fim do rei Acabe em II Reis 9

Bom dia! Deus determinou que Eliseu enviasse um jovem profeta para ungir Geú, comandante do Exército, como o novo rei de Israel, e sentenciou o rei Acabe e a rainha Jezabel à morte, assim como toda a sua família. Jezabel ficou conhecida na Bíblia pela extrema maldade e crueldade, assim como Acabe. Esse e outros episódios mostram que a Palavra de Deus se cumprirá, não importa em qual tempo. Ouça a análise de II Reis 9 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quinta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!