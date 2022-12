A recompensa

Acompanhe a análise de I Crônicas 6

Bom dia! Muitos líderes religiosos são criticados e acusados de desonestidade. E existem esses tipos, realmente, desde a antiguidade. Eles exploram a fé e podem ser comparados a ladrões. Mas muitos também são retos. No Antigo Testamento, os levitas eram dedicados a servir a Deus, sem direito a acumular patrimônio, nem terras…nada. Em I Crônicas 6 temos a análise sobre o que lhe cabia como recompensa pelo trabalho exclusivo ao Senhor. Acompanhe no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima sexta-feira com o nosso Senhor Jesus