A responsabilidade individual

Ouça a análise de II Reis 17, que narra o fim do reino de Israel

Compartilhamentos

Bom dia! Nesta sexta-feira (9), o pastor Josué de Almeida continua a leitura diária da Bíblia, capítulo por capítulo, chegando a II Reis 17. Este trecho narra o fim do reino do Norte, Israel. O rei de Israel, Oséias, se recusou a continuar pagando tributos à Assíria, que invadiu a capital Samaria. Isso tudo ocorreu em 722 antes de Cristo. O reino do norte estava enfraquecido pela desobediência a Deus. O costume coletivo não pode se sobrepor à nossa responsabilidade individual. Entenda porque na análise de hoje e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!