Acusado de duplo homicídio morre em confronto com o Bope

Conflito ocorreu no habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça do Amapá apontado como um dos autores do duplo homicídio ocorrido na tarde de domingo (4), no Bairro Jardim Felicidade, foi morto em troca de tiros com o Bope, no habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Josivaldo Sousa dos Santos, de 37 anos, estava com mandado de prisão em aberto e respondia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O confronto com o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) aconteceu ainda no domingo, logo após o ataque a tiros que terminou nas mortes de Ítalo de Souza Costa, de 26 anos, e Antônio Rarison de Jesus Monteiro, de 31.

A PM já havia cercado as possíveis rotas de fuga quando populares informaram que os atiradores envolvidos no duplo homicídio estariam escondidos no Macapaba.

Na chegada ao apartamento indicado pelos denunciantes, o comandante do Bope, major Iran Andrade, relatou que os militares foram recebidos a tiros e revidaram.

Ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e confirmou o óbito de Josivaldo. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38, com 4 munições deflagradas e 2 intactas, além de 4 estojos do mesmo calibre achados no bolso da bermuda que o criminoso usava.

Já no apartamento onde ele estava os policiais encontraram uma caixa com 12 porções de cocaína e 16 de maconha