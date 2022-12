Alvo de inquéritos é morto em 2º ataque a policiais no mesmo dia

Vitinho tinha sete inquéritos abertos. Horas antes de morrer ele tinha atirado contra policiais

Por LEONARDO MELO

Um homem dono de uma extensa ficha criminal morreu, na noite desta quarta-feira (29), durante uma troca de tiros com policiais militares no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. Horas antes, ele já tinha atirado contra uma guarnição, mas conseguiu escapar.

O primeiro atentado aos policiais ocorreu por volta das 15h, cometido por João Vitor da Silva Figueiredo, o ‘Vitinho’, de 25 anos. Ele chegou a ser cercado por policiais, mas conseguiu fugir.

No início da noite, um policial civil acionou a PM afirmando que tinha recebido informações de que Vitinho estava escondido em uma área de mata próximo da Rua Juscelino Kubitscheck com a Avenida 15 de Novembro, no Bairro do Paraíso.

Os policiais entraram no matagal e encontraram o criminoso.

No boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Santana, a equipe informou que deu voz de prisão para o bandido, mas ele reagiu atirando de novo.

Desta vez, Vitinho foi baleado e morreu no local, antes da chegada do Samu. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e três intactas.

Em consulta criminal, a PM descobriu que em nome de Vitinho haviam pelo menos 7 inquéritos em aberto, a maioria deste ano por roubo, furto e lesão corporal.