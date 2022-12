Amapá recebe viaturas blindadas e novo sistema do 190 no Telegram

Sistema permite que atendente do Ciodes monitore a ocorrência em tempo real

Por ANDRÉ ZUMBI

As forças de segurança pública do Amapá receberam novos equipamentos que serão usados em ocorrências em todo o estado.

Foram entregues 65 novas viaturas, sendo algumas blindadas, além de armas não letais e uma lancha. A cerimônia de entrega ocorreu em frente ao novo prédio do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), nesta sexta-feira (23).

Durante o evento, o governo apresentou a nova estrutura do órgão que foi todo reformado e passa atender agora, ocorrências do Samu. Para a reforma, o Governo do Estado investiu R$ 1,9 milhão

Além da estrutura do centro e das viaturas, onde o governo investiu R$ 12,3 milhões, foram entregues 280 itens de armamentos não letais como arma de choque, além de granadas, explosivos e cartuchos de munição.

Evolução

O primeiro sistema do Ciodes, lembrou o governador Waldez Góes (PDT), foi inaugurado há 15 anos atrás.

“Nós temos dotado sistemas de segurança com prédios novos – todos mobilhados –, sistemas de comunicação digital, viaturas, armamentos e concursos públicos. É um conjunto de ações que fortalecem ainda mais a segurança pública, para melhor atender o cidadão. Todos os 16 municípios estão contemplados. O Amapá está tendo, pela primeira vez, viaturas blindadas. O crime organizado tem que saber que o estado está acima em termos de tecnologia e proteção à vida”, disse o governador.

Telegram Amapá.190

O secretário de segurança pública do estado, Carlos Sousa, apresentou uma nova ferramenta, o Telegram do Ciodes. É um canal do órgão no aplicativo de conversa.

O secretário fez uma demonstração do sistema em tempo real.

“Estou muito satisfeito, não fizemos tudo, ainda há muito a fazer. Essas viaturas eram compromisso do governador. Grandes partes desses recursos vêm das bancadas federais e fundo de segurança, mas também do próprio governo. Nunca nós conseguimos colocar tantas viaturas em circulação. Há quinze anos entregamos esse centro com o que havia de mais moderno e dessa vez não foi diferente, tudo com o que há de mais moderno está aplicado no Ciodes”, reforçou o secretário.

O endereço do canal no Telegram é “Amapá.190”.