‘Amapá será protagonista’, diz Davi sobre Waldez ministro

Senador foi o autor da indicação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcoumbre (UB), autor da indicação do governador Waldez Góes (PDT) para ser ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento, disse que o Amapá será protagonista, e que confia na capacidade do gestor para comandar o ministério.

Waldez foi anunciado por Lula como ministro na tarde desta quinta-feira (29), em solenidade em Brasília. O anúncio fechou o primeiro escalão do futuro governo.

Segundo o próprio presidente adiantou, o novo ministro se licenciará do PDT para também ajudar na articulação política do governo junto à Câmara e Senado, na interlocução com as bancadas do UB.

“Confio na capacidade do governador Waldez de seguir nesse trabalho em todo o Brasil. Foi a construção para ajudar o novo governo com um ministério que é importante para o Amapá e para o Brasil”, comentou o senador após a apresentação de Waldez como futuro ministro.

O governador, que tem 61 anos, encerrará o mandato no próximo dia 31, e viajará para Brasília ainda na madrugada para tomar posse.