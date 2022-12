Aneel mantém multa de R$ 5,7 milhões por apagão no Amapá

ONS teve o recurso rejeitado pela agência

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a multa de R$ 5,7 milhões ao Operador Nacional do Sistema (ONS) pelo apagão de novembro de 2020, no Amapá. A informação foi confirmada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede), na tarde desta quinta-feira (1º).

“O Amapá merece respeito! Isso é resultado da nossa ação. O estado viveu um caos por mais de 20 dias. A multa não compensa o que o povo passou, mas é vitória contra a impunidade!”, comemorou o senador nas redes sociais.

Na noite de 3 de novembro de 2020 uma explosão num dos transformadores da LMTE, empresa que era responsável pelo rebaixamento e transmissão do linhão de Tucuruí em Macapá, deixou 13 dos 16 municípios do Amapá sem energia total durante 4 dias. Um racionamento de energia se seguiu durante mais 20 dias afetando serviços básicos e a economia no momento mais crítico da pandemia.

A explosão na LMTE também afetou um segundo transformador. O terceiro equipamento que deveria servir de suporte, revelou mais tarde uma investigação, aguardava manutenção havia mais de 1 ano.

O ato falho da empresa caracterizou omissão também por parte do ONS, que gerencia todo o sistema.

A LMTE, que depois foi substituída pela atual Energisa, foi autuada em 2021 junto com o Operador do Sistema que recorreu.

A Aneel, no entanto, rejeitou a contestação.

