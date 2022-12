Ao ser diplomado, Clécio diz que fará ‘governo presente em todo estado’

Vencedores das eleições de 2022 foram diplomados em cerimônia do TRE-AP

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Aconteceu na noite desta segunda-feira (19), no Cartório Eleitoral da 10ª Zona, localizado na zona norte de Macapá, a diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2022.

A cerimônia contou com a presença da militância dos candidatos eleitos e seus suplentes. Ao todo, foram diplomados 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, governador e vice e senador e suplente. A solenidade contou ainda com a participação do atual governador, Waldez Góes (PDT).

O governador eleito, Clecio Luís (SDD), definiu o momento como o fim do processo eleitoral 2022. Disse que fará uma gestão mais próxima da população, citando os dias que fez questão de morar em cada município, onde conheceu cada potencial e necessidades.

“Passo a ser o governador diplomado pelo povo do Amapá, e é bom que se diga isso. Os palanques ficaram para trás o que vai importar a partir de agora é o trabalho, é cumprimento do nosso plano de governo que foi vitorioso. Quero fazer um governo presente em todo estado. Quero ser um governador presente”, afirmou Clécio.

O senador reeleito, Davi Alcolumbre (UB), agradeceu novamente os votos recebidos e garantiu que fará um mandato melhor que o primeiro. Destacou que o Amapá esteve em evidência durante seu primeiro mandato.

“Gratidão ao povo do Amapá por poder representar nosso estado mais uma vez. Tenho humildade pra reconhecer que ainda precisamos avançar muito, mas reconhecer também que avançamos muito. Eu venho com o desejo de fazer muito mais e melhor pelo povo do Amapá”, afirmou Davi.

Em tom de despedida, o desembargador Gilberto Pinheiro, que em 2023 será substituído pelo desembargador João Lages, pontuou que o pleito no Amapá não é fácil, principalmente em relação ao acesso às localidades mais distantes.

“Temos a sensação de dever cumprido. Realizamos com sucesso as eleições”, afirmou.