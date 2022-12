Aos filhos, apresentar o verdadeiro caminho

Ouça a análise de II Reis 21

Compartilhamentos

Bom dia! Manassés, filho de Ezequias, tinha 12 anos quando se tornou rei de Judá. Com um zelo quase fanático, ele reverteu a política religiosa do pai, que tinha restabelecido o culto a Deus. Chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho no altar de um falso deus. Por isso, Deus anunciou juízo sobre o reino. Muitas vezes, erramos com os nossos filhos por não apresentarmos a eles o verdadeiro caminho. Podemos dessa forma sentenciá-los à destruição. Ouça a análise de II Reis 21 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima terça-feira (13) com o nosso Senhor Jesus!