Após sair do trabalho, jovem morre atropelado a caminho de almoço com a mãe

Acidente ocorreu no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um jovem que voltava do trabalho, de bicicleta, e ia almoçar com a mãe morreu atropelado por uma caçamba que realiza pavimentação asfáltica na cidade, na manhã desta quinta-feira (15).

Segundo familiares, o caso ocorreu por volta de 12h, no cruzamento da Avenida João Candido com a Rua Djanira Mendonça Palheta, no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá. O trecho foi sinalizado ontem à noite, segundo populares.

A vítima foi identificada como Anderson Gonçalves da Silva, 22 anos. Todos os dias, ele saia nesse mesmo horário do serviço em panificadora nas proximidades.

De acordo com o padrinho, ele sempre passava pelo seu mercadinho para comer e tomar café. Era no local que Anderson também trabalhava à noite.

O pai dele já havia morrido por acidente de trânsito alguns anos atrás. O motorista da caçamba ficou no local e se apresentou à polícia.

A PM ainda não repassou informações sobre a dinâmica do acidente.