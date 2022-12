Aprovados da educação serão chamados, diz governo eleito

Governador eleito, Clécio Luís (SDD) e o vice, Teles Jr. (PDT), acompanharam encontro da equipe de transição

Por ANDRÉ ZUMBI

A equipe de transição do governador eleito Clécio Luís (SDD) reuniu nesta terça-feira (13) para apresentar um panorama da educação no estado. Em 2023, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) vai precisar de R$ 1,7 bilhão para cobrir todos os compromissos do ano.

Desse montante, 83% é para a folha de pagamento. O valor corresponde a R$ 1,4 bilhão e o restante vai para as despesas da Seed e manutenção.

O grupo de trabalho levantou que a pasta atualmente tem 382 unidades escolares, distribuídas nos 16 municípios, e que os dados do Censo Escolar de 2021 apontaram que 115 mil estudantes estavam matriculados na base do governo.

A equipe levantou ainda dados que apontaram um déficit no corpo de professores e servidores da secretaria, o que, segundo a coordenadora do GT de Educação, Sandra Casemiro, será resolvido com a chamada dos novos servidores aprovados no último concurso do Estado. Enquanto isso, a demanda continua sendo suprida por servidores temporários.

“Essa é uma das maiores dificuldades encontradas, a carência de profissionais da educação. Outras são questão de infraestrutura, mas são pontuais e que nós já estamos levantando também. Destaco também a parte pedagógica onde já fizemos um estudo e identificamos que existem alguns dados educacionais que precisam ser melhorados. Apesar de todo esforço do governo atual, eles precisam ser melhorados”, disse Sandra Casemiro.

A equipe ainda está fazendo levantamento de quantos prédios precisam de intervenção como reforma e obras estruturais.

“A secretaria ainda está executando trabalhos de reformas para iniciar o ano letivo, então a gente não pode precisar ainda quantos, porque esse trabalho ainda está sendo executado. Nós teremos dois meses ainda para fazer isso”, explicou.

O governador eleito, Clécio Luís, e o vice, Teles Junior, participaram do encontro e acompanharam a apresentação.