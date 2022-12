Árvore cai em cima de caminhão e mata 3 no Jari

Tragédia ocorreu na tarde desta quarta-feira (7), a cerca de R$ 289 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma árvore caiu em cima de um caminhão e matou três pessoas num trecho da BR-156, próximo à entrada do município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a cerca de 289 km de Macapá.

A informação foi confirmada pelo 11° Batalhão da Polícia Militar, mas os detalhes ainda são extraoficiais. Também ainda não há informações precisas sobre as vítimas.

Os militares informaram que a tragédia teria ocorrido por volta de 15h40, nas proximidades da Fazenda Zanoto, muito conhecida na região.

Uma pessoa teria sobrevivido, mas gravemente ferida. Todos os ocupantes do veículo são do sexo masculino.

O caminhão seria de uma madeireira que atua na região do Vale do Jari.

Esta reportagem está em atualização