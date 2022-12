Árvore de natal da Apae tem cartinhas com pedidos de alunos especiais

Qualquer pessoa pode escolher uma das cartinhas que contém a sugestão de presente, feitas pelas próprias crianças atendidas pela instituição.

Por ANDRÉ SILVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Macapá quer arrecadar panetones e brinquedos para as crianças que são atendidas pela instituição. Para participar da campanha natalina, qualquer pessoa pode pegar uma das cartinhas com sugestão de presentes feitas pelos próprios alunos.

Segundo a diretora pedagógica da Escola Lobinho Antônio Sérgio Machado de Almeida, Patrícia Galvão, as cartinhas são preparadas com todo carinho pelas crianças e colocadas na árvore de natal montada na loja Clubinho da Lulu, das 18 h às 21h, no Amapá Garden Shopping.

A escola fica localizada no bairro Pacoval e é mantida pela Apae Macapá.

“As pessoas adotam uma cartinha como se fosse uma criança. Dessa forma, eles fazem o Natal daquele aluno e da família deles mais feliz. Vamos levar esse carinho e todo esse amor e dedicação de nosso profissionais e da sociedade a essas pessoas que precisam muito”, reforçou Patrícia Galvão.

A campanha está volta após dois anos parada por causa da pandemia de Covid-19. No Amapá, a instituição atende 868 pessoas, entre crianças, jovens e adultos nas áreas de assistência social, saúde, atendimentos laboratorial e outros.