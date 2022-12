Ouça a análise de II Reis 13

Compartilhamentos

Bom dia! As decisões de Deus são soberanas, ainda que não as compreendamos. O profeta Eliseu sucedeu Elias, que foi arrebatado por Deus aos céus sem passar pela morte. Eliseu recebeu o dobro do Espírito Santo e operou muitos milagres, mas ele ficou doente e acabou morrendo. Ouça a análise de II Reis 13 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima segunda-feira (5) na companha de nosso Senhor Jesus!