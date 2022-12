Assaltante acerta tiro em policial, mas acaba morto em confronto com o Bope

Conflito ocorreu em uma casa numa área de ponte do Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado como autor de vários assaltos em Macapá morreu ao resistir à prisão e entrar em confronto com militares do Bope.

A troca de tiros que resultou na morte de Jeferson Felipe Martins Correia, o Jefinho, de 20 anos, ocorreu por volta de 18h30 de quinta-feira (15), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

De acordo com o capitão Leandro Campelo, uma equipe do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro) – companhia do Bope especializada em incursões em áreas de ponte – estava em patrulhamento quando recebeu a denúncia de populares de que vários indivíduos exibiam armas de fogo na Passarela da Avenida Estrela.

Quando a equipe fez incursão, Jefinho correu para dentro de uma palafita, e de lá começou a disparar. Na troca de tiros, Jefinho acertou um dos policiais. O tiro pegou na região do tórax, mas o colete, onde o projétil ficou ‘encravado’, salvou a vida do militar.

O tiroteio prosseguiu e o infrator foi atingido quando pulou no lago para fugir. O Samu confirmou o óbito Jefinho, que é natural de Macapá. A arma usada por ele, um revólver calibre 38, com 6 munições disparadas, foi entregue à Polícia Civil.

Na residência de onde Jefinho disparava, os policiais apreenderam diversos celulares, possivelmente roubados.

O capitão Campelo ressaltou que o assaltante foi filmado em várias ações criminosas pela cidade. Ele era considerado um bandido violento.

Em uma de suas ações, ele aparece assaltando, com auxílio de um comparsa, clientes, o caixa e funcionários de uma loja de venda e manutenção de celulares. O estabelecimento fica no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá, próximo a um shopping.

“Ele estava sempre fazendo uso de arma de fogo nessas ações. Naquela região cobrava pedágio dos moradores. Os celulares apreendidos provavelmente são da loja em que ele aparece no vídeo rendendo os clientes”, comentou o capitão.