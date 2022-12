Assaltante que fingia vender frutas para atrair vítimas morre em tiroteio com a Força Tática

Conflito entre criminoso e policiais ocorreu numa área entre os bairros São José e Coração, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem conhecido como ‘Caio Doido’, de 22 anos, morreu baleado durante uma intervenção do Batalhão de Força Tática da Polícia da Polícia Militar do Amapá, nesta segunda-feira (19), numa área entre os bairros São José e Coração, na zona oeste de Macapá.

O relatório da PM detalha que os policias estavam em operação na Região Metropolitana entre Santana e a capital, quando foram abordados por um popular que denunciou roubos nas margens da Rodovia Duca Serra.

De acordo com ele, os assaltantes se passavam por vendedores de ameixa para atrair as vítimas, depois fugiam rumo à Rua do Trilho (linha férrea).

Na chegada a residência indicada, os militares disseram ter visto um homem armado, com as mesmas características repassadas pelo denunciante. Ele saiu pelo portão e se deparou com a guarnição. Em seguida, correu e entrou pela porta lateral da residência.

Os militares foram atrás e quando entravam no terreno, o suspeito efetuou o primeiro disparo. Em seguida, já dentro do imóvel, a patrulha novamente foi atacada e revidou.

O Samu ainda foi chamado, mas Caio Doido morreu antes do atendimento médico. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração raspada, contendo duas munições deflagradas e três intactas.

O canil do Bope foi chamado e, dentro da casa, localizou 49 porções de drogas. Após consulta de nome, os policiais descobriram que Caio Doido tinha passagens pelos crimes de roubo, lesão corporal e estupro de vulnerável.