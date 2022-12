Ataque com mais de 20 tiros deixa 1 morto e 3 feridos

Crime ocorreu no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto e três ficaram feridos em um ataque a tiros ocorrido na noite desta terça-feira (20), no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios apuraram que as vítimas conversavam em frente a uma casa na Avenida Chico Mendes, por volta de 23h, quando dois criminosos chegaram numa motocicleta. O passageiro passou a disparar diversas vezes contra o grupo. Em seguida, os suspeitos depois fugiram sem ser reconhecidos.

Yan Santana Cardoso , de 26 anos, foi atingido por três tiros. Mesmo ferido, ainda conseguiu correr por cerca de 300 metros até chegar a casa de seu padrasto, na Travessa Padre Jorge Basile. Lá, deitou numa cama e morreu minutos depois de ter sido abrigado .

Os três sobreviventes de 15, 23 e 29 anos foram baleados nas pernas, abdômen e costas. Eles foram levados para a UPA Marcelo Cândia, no Bairro Jardim Felicidade 1, mas um deles, que é irmão do jovem que morreu, precisou ser transferido com urgência para outro hospital.

No local do tiroteio, os peritos recolheram mais de 20 cápsulas de pistola calibre 380.

Militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Amapá fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso.

Yan Cardoso não tinha passagens pela polícia e a motivação para o ataque ainda é desconhecida. O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios, prossegue nas investigações.